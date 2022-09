Niemand die het nog weet, maar in Vleuten ligt al een Annemiek van Vleuten-fietspad

Door brand getroffen bakker Kees: ‘Op het overlijden van ouders na ergste dag uit mijn leven’

Een uitslaande brand heeft maandagochtend de bakkerij van Kees en Mariska van der Woerd in Doorn verwoest. De twee zagen hun levenswerk in rook opgaan. ,,Dit is de ergste dag van mijn leven.”

26 september