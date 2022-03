Niemand, helemaal niemand stemde vorige week op David; en dit is waarom

Van zijn vrienden, kennissen of familieleden moest hij het niet hebben. En op zichzelf stemmen, dat kon nu eenmaal niet. Dus werd David Leefsma (Socialisten Utrecht) vorige week wakker in de wetenschap dat precies nul mensen op hem hadden gestemd. Wat ging er mis?

Je staat als 26ste op de lijst van de 29 kandidaten. Partijleden onder jou hebben wel stemmen gekregen. Waarom jij dan niet?

,,Ik ben echt totaal niet verbaasd hierover. Ik woon namelijk niet in Utrecht maar in Gouda. Daarom zullen mensen niet op mij gestemd hebben, gok ik. Maar ik vind het wel geweldig dat we als nieuwkomer toch best veel stemmen hebben gekregen. We zijn namelijk midden in de verkiezingsperiode gestart.” (Socialisten Utrecht ontstond nadat mensen door de landelijke SP waren geroyeerd - red.)

Als je niet in Utrecht woont, waarom wil je hier dan wel in de gemeenteraad?

,,Ik studeer al vier jaar in Utrecht, daarom voel ik me wel met de stad verbonden. Als ik gekozen zou worden zou ik er wel gaan wonen natuurlijk. Maar met plek 26 had ik dat niet verwacht. Ik deed vooral mee omdat ik dacht misschien een verschil uit te kunnen maken door deze partij te steunen als vrijwilliger.”

Kon je dan geen kennissen, vrienden of familie vragen om op je te stemmen? Je zal best een netwerk hebben in de omgeving als je hier studeert.

,,Veel vrienden van mij zijn ook studenten hier, maar wonen niet in Utrecht. Degenen die wel in Utrecht wonen, zitten in een studentenhuis en zijn nog officieel bij hun ouders ingeschreven. Eigenlijk woont al mijn familie verder ook niet hier, dus dan houdt het al snel op.”

Hoe zit het met je toekomstplannen, durf je nog wel een carrière aan in de politiek?

,,Het zit me echt niet dwars, hoor. Ik ga het de volgende keer misschien wel weer proberen in Utrecht of Gouda. Heel misschien wil ik me wel provinciaal verkiesbaar stellen voor Zuid-Holland. We hadden nu natuurlijk maar heel kort de tijd voor de campagne en weinig budget. Als ik de volgende keer wat eerder begin en hoger op de lijst sta, komt het vast goed.’’

