Niemand holde ooit sneller een marathon op de loopband

Om tien voor half tien gaan de handen van de 31-jarige Utrechter de lucht in, gejuich en confetti dalen neer. Even later spuit champagne rond in de achtertuin van het bedrijf aan de Maliebaan waar Zwama werkt.

2 uur, 20 minuten en 45 seconden eerder klonk het startschot voor zijn 42 kilometer en 195 meter op de loopband. Dat is 55 seconden sneller dan de Amerikaan Eric Blake, die het record al ruim tien jaar in bezit had.

Hoewel Zwama vooraf telkens benadrukte uit te gaan van succes, erkende hij achteraf toch wel even getwijfeld te hebben toen hij na 32 kilometer steken in zijn zij kreeg en het tempo omlaag moest. Daarna ging het weer beter en kon hij een gemiddelde van ruim 18 kilometer per uur vasthouden.

Helemaal vlekkeloos verliep de race toch al niet. In het begin was er even lichte paniek toen de loopband het begaf. Snel stapte hij over op het tweede exemplaar, dat bedoeld was voor lopers die ter ondersteuning in hetzelfde tempo een stukje mee wilden lopen. Al lopend wist de atleet zijn helpers te instrueren om het defecte apparaat weer aan de gang te krijgen. Even later kon hij terug naar zijn eigen band.

Volledig scherm Aron Blankesteijn (26) probeert Paul Zwama bij te benen in zijn tempo van ruim 18 kilometer per uur. © Foto Ruud Voest

,,Dit is vooral mentaal heel zwaar’’, weet marathonloper en tijdwaarnemer Ad Sluijter. ,,Het is zwaarder dan een gewone marathon. Dat komt vooral doordat je hier elk moment kunt stoppen en al die mensen om je heen met een biertje in de hand staan.’’