Niemand is te oud om trampoline te springen op de 50PlusBeurs

Wie denkt dat het leven van de moderne 50-plussers in het teken staat van de gebreken die bij de ouderdom horen, heeft het mis. Ze staan er wel, de stands met rollators, scootmobiels en steunkousen, maar de blikvangers in de Jaarbeurs op de 25ste 50PlusBeurs zijn de middenklasse- en duurdere hybride auto's, sauna's, comfortabele bedden en vooral de campers.

Vijftigplussers zitten niet meer in de volkstuin of in de stacaravan op de Veluwe. De moderne 50-plussers, die wat hebben te besteden, gaan met een camper Europa door, of nog wat verder richting Marokko. De serie op Omroep Max, die een groep kamperende senioren volgt waar het levensplezier van afspat, heeft die populariteit versterkt. Het is dringen bij de leveranciers van campers en verre vakanties.

Volledig scherm Een elektrische scooter wordt uitgetest. © Koen Laureij

Camper

,,We willen met een camper Europa door en zijn ons aan het oriënteren. Gaan we kopen of huren?'' zegt Wil Becker uit Wageningen. Hij is 70 jaar, zijn echtgenote 69. ,,We voelen ons nog fit en levenslustig genoeg om verre reizen te maken. Zo lang we kunnen genieten, doen we het.''

Ook ruimschoots aanwezig in de Jaarbeurs, leveranciers van hybride auto's.

In veel gevallen uitgerust met fietsendrager en twee elektrische rijwielen er op. Elektrisch en hybride is de trend, vertelt de verkoper van Hyundai.

Stoerder

Stoerder dan elektrisch fietsen kan ook. De UNU-scooter, ook elektrisch. Je associeert het niet meteen met 50-plus, maar de belangstelling is er wel degelijk. Olga Remmerswaal uit Den Haag laat zich uitgebreid voorlichten over de mogelijkheden. Met twee accu's kunnen ruim 150 kilometer worden gereden.

Er is een scooter die 25 kilometer per uur rijdt en één die 45 haalt.

,,Dit zit heerlijk'', zegt Remmerswaal. ,,Als ik dan moet kiezen tussen een elektrische fiets en deze scooter, dan kies ik voor de scooter.'' Of ze hem daadwerkelijk koopt, weet ze nog niet. Maar de folder gaat mee en de interesse is oprecht.

Ontspannen

In de volgende hal zien we vrouwen op leeftijd springen op trampolines. Het is geen grap, dit zijn trampolines met soepele veermechanismen. De Bellicon Workspace helpt bij rugklachten, overgewicht, bekkenbodemproblemen, diabetes, stress, depressie, dementie en nog een aantal aandoeningen. We mogen hem even testen en toegeven, het voelt ontspannen en gewichtloos. Monique Nieuwland (56) uit Rotterdam is enthousiast. ,,Je bent nooit te oud om trampoline te springen toch?''

De 50PlusBeurs is er nog tot en met 23 september.