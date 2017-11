‘Niet alle lege winkelpanden opvullen met horeca’

Flinke celstraf voor Utrechter die drugs en bitcoins verhandelde

17:24 De rechtbank in Utrecht heeft een 24-jarige Utrechter veroordeeld tot zes jaar celstraf voor de handel in speed en xtc via het dark web en het witwassen van bitcoins. Een 24-jarige medeverdachte uit Amsterdam is veroordeeld tot 4,5 jaar cel.