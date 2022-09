Niet alleen felle tegenstanders, maar ook voorstanders kunnen stem laten horen bij windmolendebat De Bilt

Niet alleen tegenstanders, maar ook voorstanders van windmolens moeten in De Bilt kunnen meepraten over waar ze mogelijk komen te staan. Volgend jaar gaat dat gebeuren, maakt het nieuwe college van De Bilt bekend.

Discussies en informatiebijeenkomsten over windenergie worden tot nu toe vooral gedomineerd door fanatieke tegenstanders. Het geluid van voorstanders sneeuwt daardoor onder, zo denkt verantwoordelijk wethouder Krischan Hagedoorn (PvdA/SP) in De Bilt. ,,Maar ze zijn er wel degelijk en we willen iedereen de kans geven om hun verhaal te vertellen.”

Om zowel tegen- als voorstanders te horen, wil De Bilt een burgerberaad houden. Zo’n burgerberaad laat inwoners politici helpen om beslissingen te nemen over complexe - vaak polariserende - onderwerpen. Een groep gelote burgers doet, op basis van uitgebreide informatie en overleg, aanbevelingen over beleid.

Dwarsdoorsnede van de samenleving

De deelnemers aan een burgerberaad vormen een dwarsdoorsnede van de samenleving. De uitkomst van een burgerberaad is een gezamenlijk besluit of een aantal aanbevelingen die door de politiek worden gebruikt om besluiten te nemen. Een burgerberaad is dus geen vervanging van de gemeenteraad; het is een aanvulling op het huidige democratische stelsel. ,,Het resultaat van deze participatie nemen wij mee in onze besluitvorming”, licht Krischan Hagedoorn toe.

Het nieuwe progressieve college van De Bilt is positief over het plaatsen van windmolens. In het coalitieakkoord worden de A27 tussen Maartensdijk en Hollandsche Rading en de A28 genoemd als potentiële locaties. Twee jaar geleden kwamen deze locaties al naar voren uit een onderzoek dat bureau Bosch & Van Rijn uitvoerde in opdracht van de gemeente De Bilt.

Het vorige college van De Bilt schrapte deze locaties, maar het nieuwe college van GroenLinks, D66, PvdA/SP en Beter De Bilt/Bilts Belang zette ze weer op de kaart. ,,Voor deze precieze locaties doen we een verdiepend onderzoek”, aldus Hagedoorn. ,,Dat onderzoek gaat onder meer over de wettelijke normen en de gezondheid.”

Vooraf geselecteerd

Het voordeel van een burgerberaad is volgens wethouder Hagedoorn dat alle meningen worden gehoord en meegewogen. ,,Zowel voor- als tegenstanders van een bepaald idee. Inwoners vanaf 18 jaar van onze gemeente komen in aanmerking voor een burgerberaad. In 2023 willen we het het beraad gaan houden.”

Manipuleer je het publieke debat door deelnemers aan een burgerberaad over windmolens vooraf te selecteren? ,,Nee”, zegt Hagedoorn. ,,Het is een aselecte loting, waarbij er niet vooraf meningen worden gepeild over bepaalde onderwerpen. Voorselectie is dus niet aan de orde.”

Volledig scherm Leden van Energie De Bilt protesteerden vorig jaar op het gazon voor gemeentehuis Jagtlust tegen de mogelijke komst van windmolens. © Mel Boas

Edwin Plug, lid van Energie De Bilt, vindt het geen probleem dat het nieuwe college ook voorstanders van windenergie betrekt bij de besluitvorming. Energie De Bilt is een club van inwoners uit alle kernen van De Bilt die zich inzet voor een duurzame toekomst, maar zich grote zorgen maakt over de mogelijke komst van mega windturbines.

Verzet is weer net zo groot

,,Het is niet ongebruikelijk dat gemeenten een burgerberaad inzetten bij complexe kwesties. Ik juich dit alleen maar toe.” Plug weet echter wel zeker dat het verzet tegen windturbines in de gemeente De Bilt weer even groot zal zijn als de afgelopen jaren. Eerder onderzoek van de gemeente wees aan dat 89 procent de klimaatverandering wil tegengaan en dat slechts 12 procent windmolens als oplossing ziet.

