Niet elke directeur heeft een topjob: in Utrecht zitten er maar liefst 170 werkloos en met een uitkering thuis

Er verdwijnen veel administratieve banen door automatisering. Het toekomstperspectief voor mensen in die sector is niet rooskleurig, zegt het UWV. In totaal hadden eind vorig jaar 11.900 mensen in de regio Utrecht een WW-uitkering, 40 procent minder dan een jaar eerder. Er is vooral veel werk in techniek, ict, zorg en onderwijs, Het aantal banen groeit komend jaar in de regio Utrecht naar verwachting met 19.500 tot 537.800. Daarmee is Utrecht na Amsterdam en Flevoland één van de snelste groeiers van Nederland.