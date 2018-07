Niet genoeg bewijs tegen Utrechter Zakaria A. voor moord op Martin Kok

De zaak tegen een andere verdachte, een eveneens 25-jarige man, gaat woensdag wel door. Het gaat om een niet-inhoudelijke zitting van de rechtbank in Lelystad, maar de zitting wordt gehouden in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Videobeelden

Het OM schort de zaak tegen de Utrechter op vanwege ,,een recent ontvangen herziening van de bewegingsanalyse van videobeelden van de moordpoging op het slachtoffer in Amsterdam.’’ Daarin is niet duidelijk te zien of het inderdaad om de man gaat.

De 49-jarige Kok werd op 8 december 2016 geliquideerd bij het verlaten van een seksclub in Laren. Hij was, zo bleek al eerder, aan het begin van die avond ook al aan de dood ontsnapt. Op camerabeelden was te zien dat voor een hotel in Amsterdam een man met een wapen op hem af kwam rennen, maar dat het wapen niet afgaat. Het lijkt te weigeren, of de man bedenkt zich, dat is niet duidelijk.