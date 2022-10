Niet iedereen in de buurt is blij, maar Gorillas mag nog jaar blijven aan de Westerdijk in Utrecht

Een groep verenigde buurtbewoners liet weten Gorillas niet langer in de wijk te willen hebben. Volgens hen is het distributiecentrum van Gorillas in strijd met het bestemmingsplan en veroorzaakt het bedrijf geluidsoverlast en onveilige situaties. De afgeplakte etalage, felverlichte ruimte en bakfietsen en vuilcontainers op de stoep zouden daarnaast ‘afbreuk doen aan de leefomgeving’.

Scherpere regels

De gemeente Utrecht ziet echter niet genoeg aanleiding om het bedrijf geen tijdelijke vergunning te verlenen. Het bedrijf heeft de huisregels aangescherpt, afspraken gemaakt over zaken als afval en is serieus omgegaan met eerdere klachten uit de omgeving, aldus de gemeente. Gorillas is in gesprek gegaan met de buurt en verder zijn er al enige tijd geen nieuwe, officiële klachten ingediend over de vestiging aan de Westerdijk. Met ‘naleving van strike voorwaarden’ kan overlast worden voorkomen, stelt de gemeente.

Volgens een woordvoerder van de gemeente wordt momenteel gewerkt aan beleid voor flitsbezorgers in de stad. Gorillas krijgt voorlopig een vergunning voor één jaar, binnen datzelfde jaar verwacht de gemeente meer duidelijkheid te hebben over definitieve vestigingsmogelijkheden in Utrecht voor flitsbezorgdiensten.

Flink wel dicht

De komst van flitsbezorgers Flink, Gorillas en Getir, bedrijven die beloven bestelde boodschappen binnen tien minuten te bezorgen, ging in Utrecht niet zonder slag of stoot. Buurtbewoners klaagden over overlast, en de darkstores van de flitsbezorgers zouden op enkele locaties in strijd zijn met het bestemmingsplan. Simpel gezegd: de locatie is bestemd voor detailhandel, maar de distributiecentra van de flitsbezorgers zijn niet toegankelijk voor klanten.

Onlangs werd geoordeeld dat flitsbezorger Flink aan de Amsterdamsestraatweg voorlopig dicht moet blijven.

