Niet langer stress om een bevalruimte: honderden extra plekken in Antonius Ziekenhuis

Verloskundigen die moeten leuren om een plek in een ziekenhuis met vrouwen die op het punt van bevallen staan. Dát moet mede door de deze week in Leidsche Rijn begonnen nieuwbouw bij het Antonius tot het verleden behoren. Verwachting is dat hier plek komt voor honderden bevallingen per jaar extra: zo’n 4000 bevallingen totaal, tegenover nog geen 3500 nu.

Flinke aanpassingen

De bedoeling is om alle zorg rond geboortes in Leidsche Rijn samen te laten komen op één plek in het ziekenhuis en daar zijn flinke aanpassingen voor nodig. Niet alleen de zorg rond bevallingen komt straks op de nieuwe locatie, maar ook de zorg vlak daarna (neo-natologie) en de kindergeneeskunde.

Het streven is om begin 2024 de aanbouw bij de locatie in Utrecht Leidsche Rijn in gebruik te nemen. Dan moet één groot zorgcentrum klaar zijn, gespecialiseerd in moeder- en kindzorg, met het gezin als middelpunt. In de praktijk betekent dit dat alleen nog geboortesuites overblijven, waarbij ouders en kind(eren) als zij langer moeten blijven altijd bij elkaar kunnen zijn.

Gesprek met arts

Verder krijgt het nieuwe centrum een triage-unit. Daar kunnen vrouwen met acute zwangerschapsklachten een arts spreken en zo nodig direct door naar een van de verlossuites voor een bevalling.

In 2019 werd al bekend dat het ziekenhuis definitief geen bevallingen meer doet in Nieuwegein, wat lang dé bevallingslocatie was van het Antonius. Door personeelsgebrek sloot de afdeling hier en is nu alle geboortezorg op één plek.

