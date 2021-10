Niet op bezoek, niet waken, geen hand vasthouden: zo moest Wytze afscheid nemen van zijn dierbare

Vijf grote bossen bloemen staan in de schemerige theaterzaal van Theater aan de Slinger in Houten. Elke bos staat voor een thema rond afscheid nemen in coronatijd. De eerste bos is voor de mensen van wie moeilijk afscheid genomen kon worden door beperkende maatregelen, de tweede is voor de mensen die overleden aan corona, de derde voor de nabestaanden, de vierde voor zorgmedewerkers en de vijfde voor iedereen die geleden heeft in coronatijd en bijvoorbeeld eenzaam of somber was.