Niet uit een boek, maar met een VR-game leren over IJsselsteinse 'Frankensteinkasteel’: ‘Wens die uitkomt’

Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsregio Midden-Utrecht stijgt licht, blijkt uit nieuwe cijfers van het UWV. Lange tijd daalde het aantal werklozen en het aantal verstrekte uitkeringen in de regio. Of er nu sprake is van een eenmalige stijging of om een omslagpunt is nog niet helemaal duidelijk.

10:52