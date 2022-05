Nieuw bestuur van Nieuwegein laat nog maandje op zich wachten: ‘Nog niet iedereen is het eens’

Dat is de verwachting van fractievoorzitter Alma Feenstra van GroenLinks. De gesprekken verlopen volgens haar ‘voorspoedig en in goede sfeer’ maar ze zijn nog niet helemaal rond. ,,Ik ben een optimistisch mens en ga ervan uit dat we nergens meer over zullen struikelen”, zegt ze.

Twee keer in de week spreekt ze met de partijen af, dan gaan ze om tafel om het te hebben over de inkleuring van de formatie. Want voor welke opgave staan de partijen de komende vier jaar? Daarover is nog niet iedereen het eens.

Goede harmonie

GroenLinks vindt de belangrijkste pijlers kansengelijkheid, de wooncrisis en klimaatcrisis, maar waar de partijen nu nog over steggelen, kan Feenstra niet zeggen. Daar kan ze niet op ingaan. ,,Het heeft even tijd nodig, maar ik ga ervan uit dat het allemaal in goede harmonie wordt afgerond.”

De fractievoorzitter hoopt dat ze er in juni uit zijn. Ze heeft geen reden om aan te nemen dat dat niet lukt. Vier jaar geleden vond de formatie in de tweede week van juni plaats. Dat zou ze nu ook een nette termijn vinden. ,,Je hoeft het natuurlijk niet hetzelfde te doen als vier jaar geleden, maar ik doe dit voor het eerst en heb even teruggekeken. Voor nu vind ik dat ook reëel.”

Zorgvuldig

Het belangrijkste vindt ze het dat er een akkoord komt waar de stad echt mee vooruit wordt geholpen. ,,We hebben een paar grote opgaves waar we de komende vier jaar belangrijke keuzes voor zullen maken. De stad mag verwachten dat wij er genoeg tijd voor nemen om daar zorgvuldig naar te kijken.”

