Nieuw onderzoek naar identiteit langs A12 gevonden Heulmeisje: ‘Diep triest als je zo jong zo eindigt’

Driehon­derd asielzoe­kers wonen vanaf zomer in Utrechtse wijk Overvecht: ‘Ik vind het maar niks’

Over enkele maanden is Overvecht een groot asielzoekerscentrum rijker: in het oude pand van moskee alFitrah, aan de Pahud de Mortangesdreef, komen driehonderd asielzoekers. In de wijk zijn de meningen verdeeld. ,,We hebben met de moskee al veel last gehad hier.”

7 april