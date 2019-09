Nieuw restaurant in Utrecht: zaterdag gratis sushi

Nieuw strijdplan gemeente tegen ‘Rat­ten-McDri­ve’ in Bilthoven

14:46 Met een grondige aanpak van het openbaar groen in de omgeving van de Kometenlaan in Bilthoven-West wil de gemeente de rattenoverlast daar een halt toebrengen. De Kom-eten-laan, zoals de laan in de volksmond heet, is volgens buurtbewoners de ‘McDrive voor ratten’. De bewoners smeken al jaren bij de gemeente om een structurele aanpak van de overlast.