Nieuwbouw vertraagd, dB’s blijft half jaar langer op oude stek aan de Cartesiusweg

VIDEO Ondernemer Murat radeloos na grote brand CAB-ge­bouw: ‘Ik dacht direct: alles is weg’

Verbijsterd kijkt ondernemer Murat Calinalti naar de stapels zwartgeblakerd laminaat die de brandweer naar buiten heeft gesleept. De grote brand in het CAB-gebouw in Utrecht maandagavond legde zijn opslag voor vloeren volledig in de as.