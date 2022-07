Nieuwe aanhouding na dreigementen en explosies rond drugsruzie: Utrechter (50) uitgebreid verhoord

Grootscha­lig drugsonder­zoek na explosies en vier gesloten woningen: ‘Ruzie in het milieu de aanleiding’

Vier gesloten woningen in vijf dagen tijd en dat is nog maar het topje van de ijsberg. Twee explosies in Hoef en Haag en Tienhoven blijken de recherche op het spoor te hebben gezet van een groot drugsconflict in de onderwereld.

6 juli