Nieuwe aanhouding na liquidatiepoging door ‘Zwarte Piet’ in Utrechtse Rietstraat

Goed ingevoerde bronnen wisten meteen na de schietpartij te melden dat het slachtoffer afkomstig is uit de Balkan en bekend zou zijn onder de naam Miki. Hij zou een bekende zijn van de politie en zich onder meer bezighouden met de handel in coke en wiet. De man woont in een hoekwoning niet ver van de plek waar hij werd aangevallen. Hij was in april 2018 ook al doelwit van een liquidatiepoging en ontsnapte ook toen aan de dood, omdat de politie hem had getipt.