Nieuwe ‘bieb-lichtkermis’ levert weerstand op, maar in Utrecht is een nóg ontregelender kunstwerk te vinden

column Jerry vindt het kunstwerk op de Neude geinig, maar zag wel een foutje waar je in Vegas niet mee weg komt

In Las Vegas zijn ze dol op historische, Europese bouwwerken. Je kuiert er in een kwartiertje op flipflops, in korte broek met een klotsende strawberry daiquiri in de hand van de Eiffeltoren en het Parijse gemeentehuis naar het San Marco-plein en de Rialtobrug in Venetië. See Europe in 15 minutes!