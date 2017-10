Nieuwe brug over de Rijn bij Rhenen kost dubbel zoveel: 57 miljoen

Voor de Rijnbrug van Rhenen met zijn twee rijstroken is het bijna dagelijks aanschuiven in de files tijdens de spits. Plannen om daar wat aan te doen, lopen al sinds 2012. Toen was er 25 miljoen voor gereserveerd, maar vorig jaar bleek dat de brug eigenlijk op is. De provincie liet dit jaar twee onderzoeken doen of het zou helpen om het wegdek van de brug te verbreden van twee rijstroken naar vier rijstroken.



Die resultaten werden gisteren gepresenteerd op een bijeenkomst in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Vier rijstroken, of twee rijstroken met een extra wisselstrook op zo'n verbrede brug, kunnen verlichting bieden. Maar aan een brug van vier rijstroken hangt wel een prijskaartje van 57 miljoen. „We weten nog niet waar dat geld vandaan moet komen, dat hopen we in het voorjaar van 2018 te weten”, vertelde gedeputeerde Jacqueline Verbeek. De hoop is dat Rijkswaterstaat zes miljoen extra bij gaat leggen, maar daarmee moet er nog heel wat geld gevonden worden.