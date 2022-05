Nieuwe coalitie in Wijk bij Duurstede in beslissende fase: ‘Het wordt spannend’

Wijk bij Duurstede schrikt van NSB-verleden van gelauwerd schrijf­ster en VVV-gids

Mensen in Wijk bij Duurstede zijn geschokt dat de beroemde jeugdboekenschrijfster Tonny Vos-Dahmen von Buchholz een nationaalsocialistisch verleden blijkt te hebben. Het ongeloof is groot. In Wijk schreef ze brochures over Wijkse monumenten en was ze de eerste VVV-gids.

