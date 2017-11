Nieuwe gezichten bij D66 Wijk bij Duurstede

De twee zittende raadsleden, Rijk van Geijtenbeek en Marc Gnodde, doen een stapje terug. Zij staan op de kandidatenlijst op de waarschijnlijk onverkiesbare plaatsen vier en vijf. ,,We mikken op drie zetels en hopen dan in een nieuw college mee te kunnen doen'', zegt voormalig lijsttrekker Aart van Veen. Mocht dat lukken, dan is Van Asperdt de wethouderskandidaat van de democraten.

Lijsttrekker Van Asperdt was al drie jaar gemeenteraadslid voor een lokale partij in Geldrop. Lokaal bestuur zit hem als bestuurskundige in de genen. Van 2006 tot 2010 was hij vier jaar raadsgriffier in Bunnik. Kirsten van der Meer is een 20-jarige studente en Mark Berntssen is Operationeel Manager bij VGI-Support.