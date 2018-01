VideoStadion Galgenwaard heeft weer een nieuwe grasmat, maar het is de vraag of die tot aan het einde van het seizoen goed blijft. De grasrollen van drie centimeter dik liggen namelijk los op de ondergrond.

FC Utrecht neemt wel een risico, erkent Paulo Steverink, directeur operaties. De nieuwe grasmat kan zich door de ondergrond, die deels van kunststof is, waarschijnlijk niet goed hechten. ,,Er is een laagje grond op de bodem aangebracht en daarop zijn de rollen gras gelegd'', licht Steverink toe, ,,We hopen dat het gras zich gaat hechten, maar dat zal waarschijnlijk niet lukken. Het is een risico.''

Steverink zegt dat FC Utrecht geen keus had. Het veld van de Galgenwaard was zo slecht, het gevaar voor blessures te groot. ,,We hadden dit liever niet gedaan, maar zo kon het niet langer. Het veld was dramatisch. De laatste drie wedstrijden werd het alleen maar slechter. We moesten iets doen. Het kon ook niet eerder in verband met de weersomstandigheden.''

Tegenvaller

De nieuwe grasmat kost FC Utrecht 100.000 euro. Een bedrag dat niet begroot was. ,,Dit is een financiële tegenvaller. We moeten nog ongeveer vijftien wedstrijden op dit veld spelen. Zeven van de A-selectie, mogelijk gevolgd door play-offs, en vijf van Jong FC Utrecht. Een paar van die wedstrijden proberen we te verplaatsen naar Spakenburg, naar het complex van IJsselmeervogels. Als het seizoen voorbij is, gaat dit er weer uit en wordt het veld opnieuw ingezaaid.''

Het aanleggen van kunstgras heeft de club volgens Steverink nooit overwogen. ,,Dat wil Frans (clubeigenaar Van Seumeren, red.) niet en ook de fans zouden het niet pikken.''