Nieuwe grieptest in UMC Utrecht groot succes: uitslag tien keer zo snel binnen

Het UMC in Utrecht gebruikt sinds anderhalf jaar een nieuwe, snellere grieptest. De test blijkt een groot succes. De patiënt weet nu binnen vier uur of hij griep heeft, voorheen was dit tien keer zo lang.

Als er voorheen iemand met griepverschijnselen in het ziekenhuis kwam, nam het ziekenhuispersoneel een monster af, dat ging naar het lab en in het lab werd per virus gekeken of dat overeenkwam. Door de nieuwe test kan het labpersoneel meteen op vijftien virussen tegelijk testen, vertellen Wouter Nijhuis, coördinerend analist van het team dat de diagnostiek uitvoert, en Sebastiaan Voskuil, leidinggevende over de teams die de monsters bekijken.



De test is niet door het UMC in Utrecht bedacht, maar zij bedachten wel hoe ermee wordt omgegaan. Het labteam van UMC Utrecht heeft de lijntjes tussen iedereen in het lab zo kort mogelijk gemaakt. Eerder werd er eens per dag gecheckt op griep. Nu wordt er meteen gebeld als er een monster binnenkomt, wordt dat zo snel mogelijk bekeken en wordt de uitslag meteen doorgegeven.

De hele dag door

Ook hebben de analisten in het lab er, in samenspraak, nieuwe werktijden bij gekregen. Eerder was er één dienst: van 8.00 tot 17.00 uur. Nu werkt er ook nog een analist van 12.00 tot 20.30 uur. Zo kan er op alle drukke momenten van de dag op griep worden getest. ,,Dat heeft natuurlijk impact op de privésituatie, maar iedereen was het ermee eens. Je hebt als analist misschien geen direct contact met patiënten, maar we weten van welk belang het is om de beddendruk in het ziekenhuis te verkleinen en hoe belangrijk deze test is.”

Voor ouderen, mensen met een afwijking of slecht immuunsysteem of pasgeboren baby’s kan griep namelijk levensbedreigend zijn, zeggen de mannen. Dan is het belangrijk dat er zo snel mogelijk actie wordt ondernomen als ze griep hebben.

Daarnaast werden mensen met griepachtige verschijnselen met de oude test meteen op een andere afdeling gelegd, zodat ze andere patiënten eventueel niet zouden aansteken. Omdat de uitslag van de nieuwe test er zo snel is, houden mensen die geen griep hebben nu niet onnodig bedden bezet. Het percentage patiënten dat in isolatie moest worden verpleegd, is dankzij de nieuwe test afgenomen van 56 naar 42 procent.