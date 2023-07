Nieuwe ‘hypermoderne’ grasmat in de Galgenwaard: ‘Laten we hopen dat het dit jaar een stuk beter wordt’

Franse bestuurder is onder invloed van cocaïne en heeft mes in auto om ‘om kaas te snijden’

De politie in Leidsche Rijn heeft afgelopen week een automobilist uit Frankrijk aangehouden die cannabis, amfetamine en cocaïne had gebruikt. Ook trof de politie een mes aan in het voertuig, volgens de bestuurder bedoeld om ‘kaas te snijden’.