Nieuwe middelbare school voor ‘nieuwsgierige wereldburgers’ opent deuren

Utrechtse matpartij eindigt met trap tegen hoofd weerloze man: ‘Had héél anders kunnen aflopen’

Een opmerking over een jointje - ‘je bent een junk’ - zorgt ervoor dat de vlam in de pan slaat. De matpartij in hartje Utrecht loopt met een sisser af als één van de vechtersbazen neergaat, bewusteloos op de grond ligt en alsnog een schop tegen zijn hoofd krijgt. ,,Dit had héél anders kunnen aflopen, dat hebben we in Mallorca wel gezien.’’