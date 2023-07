Nieuwe muurschildering van deze belangrijke medicus siert Utrechts gebouw: ‘Hebben we veel van geleerd’

Van mbo tot universi­teit, iedereen mag sollicite­ren op deze Utrechtse vacature: ‘Dat doen we voor het eerst’

Het is een primeur voor de gemeente Utrecht: zij plaatsten deze week voor het eerst een vacature voor beleidsmedewerker zónder opleidingseis op haar website. Dus mbo, hbo of het wo? Dát maakt niet meer uit: iedereen mag solliciteren op deze functie. Wethouder Dennis de Vries (PvdA) is daar blij mee: ,,Het is een prachtige stap.”