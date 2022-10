Nieuwe nijntje museum maakt zich op voor nóg meer bezoekers: ‘Wereldberoemd in Japan’

Een schilderij van 10 miljoen euro verplaat­sen: het was 35 jaar lang dagelijkse kost voor Henny

Toen Henny Duenk 35 jaar geleden solliciteerde bij het Centraal Museum in Utrecht, had hij geen flauw idee wie Gerrit Rietveld was. Van kunst had hij sowieso geen kaas gegeten. Later deze maand neemt hij afscheid als één van de meest ervaren art handlers van Europa. En is hij niet alleen een kenner, maar ook een groot liefhebber van kunst geworden.

