Nieuwe parkeergarage onder Jaarbeursplein is weken dicht door kapot brandscherm

De parkeergarage ligt onder het Jaarbeursplein, vlakbij het Stadskantoor en Utrecht CS. De ingang voor auto’s, vlakbij het Beatrix Theater, is afgezet met oranje pylonnen en linten. Een medewerker van parkeerbeheerbedrijf P1 houdt de wacht en beantwoordt zonodig vragen van automobilisten. Bij de entrees voor voetgangers op het Jaarbeursplein hangen briefjes met de tekst dat de parkeergarage wegens een technisch mankement is gesloten.



Toen duidelijk werd dat het probleem niet snel is op te lossen, zijn de abonnementhouders geïnformeerd. Ze kunnen tijdelijk terecht op de parkeertreinen van de Jaarbeurs. Andere parkeerders worden verwezen naar parkeergarages in de omgeving.



De vervanging van het brandscherm is niet in een paar dagen geregeld, meldt de woordvoerder. ,,We hoopten dat het sneller zou kunnen, maar de prognose is nu begin december. Het nieuwe scherm moet worden gemaakt, geïnstalleerd en goedgekeurd.’’