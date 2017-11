Nieuwe parkeergarage station Driebergen-Zeist op 13 november open

Volledig scherm Op 13 oktober gaat de nieuwe garage open. © BAM De nieuwe parkeergarage aan de Stationsweg, tegenover het tijdelijke station, is de eerste energieneutrale parkeergarage van Nederland. De zonnepanelen op het dak voorzien het gehele gebouw, inclusief de 8 elektrische laadpalen die zijn aangebracht, van stroom. De parkeergarage, een architectonisch hoogstandje dat zich kenmerkt door het vele gebruik van hout, heeft vijf parkeerlagen met plaats voor 600 auto's. De omgeving van station Driebergen-Zeist heeft jaren te maken gehad met een hoge parkeerdruk en onvoldoende ruimte. Dat moet nu opgelost zijn.

Met de nieuwe parkeergarage komt er ook een einde aan gratis parkeren bij het station. De nieuwe parkeergarage wordt beheerd door Q-Park. Het dagtarief is

6 euro, maar klanten van NS die hun ov-kaart laten scannen betalen 3,50 euro. Van 13 tot 18 november is in de ochtendspits bij de inrit van de nieuwe parkeergarage een assistentieteam aanwezig om automobilisten op weg te helpen.

Fietsroute

De opening van de nieuwe parkeergarage is weer een volgende stap in de metamorfose van het stationsgebied Driebergen-Zeist. Het stationsgebied wordt aangepakt om files bij de spoorovergang, overvolle fietsstallingen en een tekort aan parkeerplekken tot het verleden te laten behoren. Onder het station komt

een fietsenstalling. Daarnaast krijgen de fietsers een eigen fietsroute om het stationsgebied te doorkruisen.

De Hoofdstraat wordt verbreed en loopt straks via een onderdoorgang voor het verkeer onder het spoor door. De spoorwegovergang aan de Odijkerweg wordt opgeheven. In de nieuwe situatie loopt ook het stationsplein onder de sporen door. Het aantal sporen wordt uitgebreid van drie naar vier. Langsrijdende intercity's gebruiken straks zoveel mogelijk de buitenste sporen, zodat ze niet meer vlak langs de wachtende reizigers razen. In het midden komt één breed perron waar alleen de sprinters stoppen.

