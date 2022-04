Nieuwe polikliniek Diak Doorn ontvangt eerste patiënt

Eén dak

,,Waar ik erg blij mee ben, is dat we in het ontwerp van de nieuwe polikliniek de feedback van patiënten uit onze klantervaringsonderzoeken mee konden nemen. We hebben dus goed rekening kunnen houden met de wensen van onze patiënten. Heel fijn is ook dat ons ziekenhuis in Het Zonnehuis letterlijk onder één dak samen komt met onder andere huisartsen, apotheek, de verpleeg-, verzorgingshuis-, en revalidatiezorg en behandelaren van het Kennis- en BehandelCentrum QuaRijn.”