Nieuwe timelapse film over opgroeiende Utrechtse Lotte breekt alle records

Volgens Hofmeester loopt het vooral sinds de afgelopen drie dagen storm. Buitenlandse media hebben de nieuwe film namelijk ook opgemerkt. Kranten in Engeland, Duitsland, Frankrijk, Portugal en Tsjechië hebben erover geschreven. Op Twitter reageerde de Engelse tv-presentator Jeremy Clarkson op een tweet van The Sun over Hofmeester. ‘Dad filmed a clip of his daughter every week until she turned 20’. Clarkson reageerde met: ‘God I wish I’d done this. It’s brilliant’.