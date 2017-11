Nieuwe Utrechtse brandweerwagens: helemaal op maat en vol technische snufjes

'Michael P. zag ninja's, snoof en rende met mes door tuin van kliniek'

7:41 Michael P. rende in de periode kort nadat Anne Faber verdween met een mes door de tuin van de forensisch psychiatrische kliniek in Den Dolder waar hij verbleef. Volgens verschillende bronnen maakte hij een verwarde indruk en wilde hij de denkbeeldige ninja’s die hij zag iets aandoen. Ook snoof P. in deze periode ritalin.