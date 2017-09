'Nieuwe' weekmarkt Nieuwegein: ruim en gezellig, maar duur parkeren

,,We gaan straks op vakantie, maar we waren even nieuwsgierig hoe het eruit ziet," vertelt Lydia Janssen uit Nieuwegein. Samen met haar man Gerard loopt ze al vroeg en ontspannen over de markt. ,,Het is al lekker druk en mijn eerste indruk is goed. Het is ruim opgezet en het ziet er gezelliger uit dan op de vorige plek op P-West. Goed dat ze die grote koopwagens aan de zijkanten hebben gezet tegen de wind."

Minpunt

Als Janssen toch een minpunt moet noemen, geeft ze het parkeren aan. ,,Dat was voorheen makkelijker. Tot 10.00 uur kon je gratis vlak naast het marktterrein staan. Nu moet je direct betalen. De parkeergarage (een euro per uur, red.) is toch een drempel om naar de markt te gaan. Zeker als je alleen wat nootjes nodig hebt."

Quote Ik ben blij dat het terug is op deze plek. Veel gezelliger.

Even verderop kijkt marktkoopvrouw Ria van der Zalm (52) uit Valkenburg 36 jaar terug in de tijd. Ze nam in Nieuwegein de kraam in damesmode van haar ouders over en kent de weekmarkt in Nieuwegein al van kinds af aan. ,,Heel vroeger stond de weekmarkt hier ook, toen stond Cityplaza hier nog niet eens. Ik ben blij dat het terug is op deze plek. Veel gezelliger."

Op de weekmarkt vermaakt het publiek zich ondertussen met het Nieuwegeinse straatorkest De Batenbouwers. Ook wordt er al vroeg op de dag bubbels geserveerd.

Lof

Een rondje langs de marktkooplui leert dat er in het algemeen lof is over de nieuwe plek. De indruk bestaat dat er in de eerste uren na opening meer is omgezet dan voorheen met veel nieuwe gezichten voor de marktkooplui. ,,We hebben meer nieuwsgierig publiek gehad," vertelt voorzitter Peter Vermeij van de Weekmarkten Nieuwegein aan. ,,Maar dat kan de komende weken anders zijn. Dus of we echt groeien op deze plek, kun je pas over een paar weken zeggen."

Ook de horeca rondom het Stadsplein viert de komst van de markt naar het plein. Het terras van Stadstheater DE KOM is al vanaf 9.00 uur open voor koffie en appeltaart. Ook café De Burgermeester van uitbater Els Vroege opent vroeg op de dag. De terrassen werden overigens in de ochtend nog niet veel gebruikt.