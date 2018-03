Nieuwe zitting moordzaak Anne Faber, verdachte verschijnt niet in de rechtbank

Picnic houdt rally: 'Utrechters willen heel graag in onze Picnickarretjes rijden'

16:01 Utrechters hebben massaal aangegeven graag eens in één van de elektrische autootjes van Picnic te willen rijden. Daarom organiseert de boodschappenbezorger op eerste paasdag een 'rally', waarbij twintig gelukkige duo’s in een Picnickarretje de strijd met elkaar aangaan. En dit is geen 1-aprilgrap.