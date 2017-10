Nieuwegein grijpt in op ondermaats presterende stichting Geynwijs

Dat heeft wethouder Hans Adriani (PvdA) bekendgemaakt. De medewerkers van Geynwijs (40 formatieplaatsen) zijn vanmiddag ingelicht over dit besluit van burgemeester en wethouders. Allen die dat willen, mogen per 1 januari 2018 naar de gemeente overstappen. In december wordt het besluit voorgelegd aan de gemeenteraad, die in meerderheid akkoord moet gaan.

Mensen die bijvoorbeeld een traplift, een scootmobiel of een pasje voor de regiotaxi nodig hebben, moeten hiervoor een aanvraag indienen bij Geynwijs. Maar ook voor ondersteuning bij de opvoeding, of voor extra zorg voor een autistisch kind moeten ouders zich wenden tot Geynwijs.

Uit onderzoek bleek vorig jaar al dat 30 procent van de klanten niet tevreden is over de afhandeling van hun zorgvraag. Nu, een jaar later, blijkt uit herhaald onderzoek dat de beloofde verbetering er onvoldoende is gekomen. Voor Adriani is dat reden in te grijpen en de uitvoering van de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voortaan onder gemeentelijke vleugels te nemen.

,,Dertig procent ontevreden klanten is gewoon teveel,’’ zegt Adriani. ,,We hebben het hier over een kwetsbare doelgroep. Deze mensen hebben niet voor niets een zorgvraag. Hen zo snel mogelijk de beste zorg verlenen, dat is het allerbelangrijkst.’’

Geynwijs verdwijnt niet als naam, en ook de contactadressen en de website worden niet opgeheven. ,,Ik hoop dat de mensen voor wie Geynwijs is bedoeld, alléén zullen merken dat ze volgend jaar beter worden geholpen en dat ze minder vaak te maken krijgen met een vreemd gezicht.’’

Bij de decentralisatie van zorgtaken naar de gemeenten heeft Nieuwegein ervoor gekozen deze onder te brengen in een zelfstandige stichting. ,,De idee daarbij was in 2015, dat aan de keukentafel de professional en de zorgvrager samen tot een plan moeten komen, zonder dat de gemeente daarbij over de schouder zou meekijken. De bedoeling was goed, maar we hebben de complexiteit ervan met z’n allen onderschat.’’

Bureaucratie, onnodig lange wachttijden, een hoge werkdruk en een groot verloop onder sociaal professionals zijn enkele van de gevolgen geweest. ,,De aansturing was veel te ingewikkeld georganiseerd, en daar grijpen we nu allereerst op in’’, aldus Adriani.