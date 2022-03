Nieuwegein haalt ‘overweldigend’ hoog bedrag op voor Oekraïne: ‘Iedereen was heel vrijgevend’

Supermarktbezoekers in Nieuwegein hebben het afgelopen weekend extra boodschappen gedaan om te doneren aan het goede doel. Daarmee heeft de actie ‘Nieuwegein helpt Oekraïne’ in totaal voor 55,5 duizend euro aan goederen naar het Rode Kruis in Polen verstuurd.

Het Poolse Rode Kruis deed een oproep voor basisvoedsel om de Oekraïense vluchtelingen op te kunnen vangen. De drie Nieuwegeinse serviceclubs Lions, Rotary en Soroptimisten organiseerden daarom een inzamelingsactie. ,,We vonden het best spannen omdat Nederland al massaal had gedoneerd bij Giro 555, maar iedereen was heel vrijgevig”, zegt Edwin van Straten, directeur van de Lions.

Macaroni en Brinta

Bij verschillende supermarkten in Nieuwegein deelden vrijwilligers van de actie flyers uit aan winkelbezoekers. Daarop stonden twaalf producten waar het Rode Kruis specifiek om heeft gevraagd. Sommigen supermarkten richtten zelfs speciale schappen in met deze producten. ,,We hebben contact gehad met lokale ondernemers van te voren zodat ze ook meer van die producten konden inkopen”, zegt Van Straten.

Voor de directeur was het overweldigend om te zien hoe veel mensen wilden doneren aan het Rode Kruis. ,,Zo waren er ook scholieren die voor een energiedrankje naar binnen gingen, maar terugkwamen met een pak macaroni en Brinta. Dat is erg mooi.”

Grote bijdrage

Dat er zo veel is gedoneerd, heeft er volgens Van Straten alles mee te maken dat de oorlog zo dichtbij is. ,,Het zijn Europeanen en dat raakt ons natuurlijk allemaal. Mensen willen graag iets betekenen voor de Oekraïners die slachtoffer zijn geworden van de oorlog.”

In totaal zijn er 31 pallets met goederen gedoneerd, samen goed voor 55,5 duizend euro. Naar verwachting komt het woensdag aan bij het Rode Kruis in Polen. ,,Het is triest dat het nodig is, maar we zijn trots dat het in zo'n korte tijd is gelukt om een grote bijdragen te leveren”, zegt Van Straten.

