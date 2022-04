Nieuwegein heeft Nederlandse primeur van de Great War Symfonie

Joods meisje op iconische Utrechtse oorlogsfo­to krijgt na 80 jaar een naam

Het is een van de bekendste foto’s uit de oorlogsjaren in Utrecht: drie meisje met een Jodenster op hun kleding die hun ogen dichtknijpen tegen de felle zon. De namen van twee van drie kinderen waren bekend. Tachtig jaar nadat de foto is gemaakt, heeft het derde meisje nu ook een naam. ,,Zolang je naam wordt genoemd, ben je niet vergeten.’’

19 februari