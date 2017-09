Nieuwegein hoeft niet meer zuinigjes aan te doen, maar kan investeren

Deze coalitie van VVD, SP, D66, GroenLinks en PvdA begon midden in de economische crisis met een bezuinigingsboodschap, maar sluit haar termijn nu af met een meer rooskleurige toekomst. In 2017 hield de gemeente zelfs 1,3 miljoen euro over. De laatste bezuinigingen van 1,1 miljoen euro, waarvan het college eerder al niet meer wist waar ze die nog moest halen, worden definitief geschrapt.

Groenonderhoud

En dus kan er weer geïnvesteerd worden, in bijvoorbeeld groenonderhoud. Het was bewoners de laatste jaren een doorn in het oog dat het groen in de stad verloederde. ,,Groen dat de stoep op groeit, wortelopdruk, uitheemse planten die welig tieren. Het mag wel wat netter”, beaamt wethouder Gadella van Financiën. Ook investeringen in de openbare ruimte, zoals graffitibestrijding, nieuwe schoolgebouwen, betere buurten, woningbouw en citymarketing staan op stapel.

De ozb-belasting stijgt volgend jaar met 1,9 procent, vrijwel gelijk aan de inflatie. Wel gaan de afvalstoffenheffing (+5 procent) en rioolheffing (+12 procent) flink omhoog, omdat de belastinginkomsten daarvoor nu niet kostendekkend zijn. Al met al is een éénpersoonshuishouden in Nieuwegein volgend jaar 500 euro kwijt aan lokale lasten en tweepersoonshuishoudens 616 euro, wat nog onder het regionale en landelijke gemiddelde ligt.

Gordijnen

Gadella houdt als altijd een slag om de arm over de rooskleurige gemeentelijke financiën. ,,Er is nog een kabinetsformatie gaande, waardoor het oude beleid van het oude kabinet nu nog even de werkelijkheid is. Maar een nieuw kabinet kan de begroting nog wijzigen. We moeten afwachten wat ze gaan doen. Het is nu nog stil, ze praten achter de gordijnen.”