Nieuwegein moet meer hondenspeelveldjes krijgen: ‘Een hond die kan spelen, is een blije hond’

Dit gaat Nieuwegein doen om energiecri­sis én criminali­teit aan te pakken

Waar gaat het geld van de gemeente Nieuwegein de komende jaren naartoe? Natúúrlijk naar manieren om inwoners te helpen in tijden van stijgende energieprijzen en inflatie, maar óók criminaliteit is een belangrijk speerpunt. Want juist door financiële problematiek dreigen meer jongeren in het verkeerde circuit te belanden.

7 oktober