Nieuwegein neemt afscheid van omgekomen pizzabezorger (16): ‘Rust zacht, vriend daarboven’

Blauwe lijnen

Een man die even verderop werkt, komt ook even kijken. Hij hoorde vrijdag de klap, maar zag het niet. Omdat hij niet wist wat er was gebeurd, maakte hij met zijn telefoon opnames. Het is te zien dat het slachtoffer onder de vrachtwagen ligt en er een jas over hem heen is gelegd. Of hij op slag dood was, is niet bekend.