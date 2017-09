Nieuwegein neemt sociale werkvoorziening zelf ter handen

De Ronde Venen, Nieuwegein, Lopik, IJsselstein, Vianen en Stichtse Vecht werken nu nog samen in PAUW bedrijven om mensen met een beperking een veilige werkplek te geven. Door verandering in wetgeving zijn de gemeenten echter genoodzaakt PAUW bedrijven op te heffen . Donderdagavond, tijdens een drukbezochte vergadering, heeft de gemeenteraad van Nieuwegein besloten de sociale werkvoorziening zelf te gaan organiseren.

Oppositiepartijen zoals de ChristenUnie, steunden het voorstel echter niet. Fractievoorzitter Monrooij: ,,Het is alsof we op witte krijtrotsen van Dover staan en we moeten springen. Het college zegt ons: spring maar want er liggen kussens. Maar dat kunnen wij niet controleren. Bij twijfel moet je niet inhalen, dus daarom geven wij hier geen steun aan.”