Nieuwegein onveilig voor kind

verkeersongevallenNieuwegein behoort tot de tien gemeenten in Nederland waar kinderen het vaakst betrokken zijn bij verkeersongevallen. Dat blijkt uit een analyse van cijfers van politie, verzekeraars en het in verkeerscijfers gespecialiseerde VIA.

In Nieuwegein waren in de afgelopen vier jaar 68 kinderen van 4 tot en met 17 jaar betrokken bij verkeersongevallen. Nergens in de regio Utrecht zijn dat er verhoudingsgewijs zo veel.

Volledig scherm © AD Dat komt tot uiting in de zogeheten ongevalsratio. Hoe hoger het getal, des te groter de kans op een ongeval. Nieuwegein komt uit op 0,0068. In Houten en De Bilt is dat cijfer 0,0022. Dat betekent dat kinderen daar slechts een derde van de ongevalskans hebben die in Nieuwegein geldt. In Utrecht is het cijfer 0,0053 en het landelijk gemiddelde bedraagt 0,0035.

De Noordstedeweg in Nieuwegein is een drukke scholierenroute en komt ook enkele keren voor in de statistieken waarop de cijfers zijn gebaseerd die door deze krant zijn opgevraagd.

Op vrijdagochtend haasten honderden scholieren zich op de kruising met de Zuidwal naar het Oosterlicht en het Cals College. Aanvankelijk met respect voor het verkeerslicht, maar naarmate de tijd verstrijkt en het moment van de eerste schoolbel nadert, vermindert de discipline zichtbaar. Handenvol leerlingen glippen in de slipstream van leeftijdgenoten die wél groen licht hadden door geel én rood de kruising over. Automobilisten die inmiddels groen licht hebben geven een dreun op de toeter, maar zijn wel terughoudend met het gaspedaal. Ook deze ochtend komt iedereen weer heelhuids op school.

Schoolleider Arno Pauw van de onderbouw van het Cals College herinnert zich vooral de situatie ten tijde van de verbouwing van winkelcentrum Cityplaza, toen leerlingen van de school slachtoffer werden van ongevallen langs de Noordstedeweg. ,,Dat hebben we toen ook wel onder de aandacht gebracht bij de gemeente. Wij krijgen nu geen signalen over onveiligheid meer.''

Veilige routes

Bij de gemeente Nieuwegein zegt woordvoerder Xandra Feije dat de gemeente zich de ongevalscijfers onder kinderen zeker aantrekt. ,,We willen graag de verkeersveiligheid voor deze leeftijdsgroep verbeteren.''

Ze wijst daarbij op het project Veilige loop- en fietsroutes naar school, dat de gemeente samen met scholen heeft uitgevoerd om de verkeersveiligheid te verbeteren. ,,We zijn met dit project begonnen in de wijk Galecop. Inmiddels is het uitgerold bij meerdere scholen in Nieuwegein, zoals in Zuilenstein, Batau Noord, Jutphaas-Wijkersloot en Hoog-Zandveld.''

Het doel van dit project is het verkeersveiliger maken van de omgeving bij de scholen en te zorgen dat leerlingen (al dan niet met ouders) veilig naar van huis naar school en weer terug kunnen lopen.

De routes zijn vooral gericht op de jongere kinderen. De scholen gebruiken het verkeerseducatieve nijntje-lespakket en er zijn blauwe oversteekplaatsen in de omgeving van de scholen. Bij een toenemend aantal verkeerslichten plaatst de gemeente zogenoemde wachttijdvoorspellers. De gedachte is dat dit fietsers ervan weerhoudt voortijdig over te steken. Om fietsers te verleiden niet door rood licht te gaan, wordt er op verschillende oversteekplaatsen in Nieuwegein bij verkeerslichten aangegeven hoe lang zij moeten wachten om te kunnen oversteken.

Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de Henri Dunantlaan, de Blauwe Brug en de oversteek Zandveldseweg ter hoogte van het winkelcentrum. Wanneer in Nieuwegein een verkeerslicht moet worden vervangen, wordt er vervolgens ook een zogenoemde wachttijdvoorspeller bij geplaatst.

Fietspad