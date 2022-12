Nieuwegein scoort zo laag als het gaat om openbare toiletten, dat de gemeente actie onderneemt

In de HogeNood-app, waarop het onderzoek van de stichting is gebasseerd, staan maar elf openbare toiletten geregistreerd in Nieuwegein. Dat is ver ondermaats. Volgens het college zijn er dan ook veel meer.

De toiletten die nu geregistreerd staan, zijn die in het Stadshuis, bij buurtpleinen, in buurthuizen, het theater, het Milieu Educatie Centrum, de Kinderboerderij en sportcomplex Merwestein. Maar, zegt de gemeente; bij veel horeca en winkels is er óók een mogelijkheid om naar het toilet te gaan.

De gemeente vindt het belangrijk dat er een goed overzicht ontstaat over waar onder meer mensen met maag-, darm- en leverproblematiek terecht kunnen voor een sanitaire stop. Daarom gaat de gemeente dat bieden. ,,We sluiten aan bij de HogeNood-app en nodigen ondernemers en organisaties in de stad uit om ook hun toiletten te registreren.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.