Nieuwegein wil in 2040 (écht) klimaatneutraal zijn

Nieuwegein moet aan de bak om in 2040 werkelijk klimaatneutraal te zijn. Met een routekaart in de hand wil het college die deadline toch gaan halen. De rekenkamercommissie is sceptisch.

Al in 2010 werd de ambitie voor het eerst zwart op wit vastgelegd: in 2040 moet Nieuwegein klimaatneutraal zijn, wat vooral betekent dat Nieuwegein al zijn gebruikte energie duurzaam wil opwekken. Nu is dat nog maar 4 procent van het totaal. Maar volgens de rekenkamercommissie, die onderzoek deed naar het duurzaamheidsbeleid van de afgelopen jaren, wordt dat doel nu nog bij lange na niet gehaald.

Quote Er gebeurt al veel in Nieuwegein, maar het tempo zal omhoog moeten College van burgemeester en wethouders

Duurzaam bouwen

Er is wel beleid om bijvoorbeeld duurzaam te bouwen, maar in de praktijk komt daar nu nog weinig van terecht. ,,Duurzaamheid wordt hooguit genoemd, maar het voldoen aan het landelijke bouwbesluit wordt voldoende gevonden. Naar de corporaties toe geldt eenzelfde meegaande benadering, met begrip dat (oudere) woningen in andere steden als Utrecht voorgaan”, schrijft de rekenkamer die het effect van gemeentelijk beleid onderzoekt.

Het college is het ermee eens dat er werk aan de winkel is. ,,Met ‘business as usual’ is het niet haalbaar. Er gebeurt al veel in Nieuwegein en veel initiatieven dragen al bij aan deze doelstelling, maar het tempo zal omhoog moeten”, schrijft ze zelf.

Routekaart

Volgende week bespreekt de gemeenteraad daarom een ‘Routekaart Energieneutraal Nieuwegein 2040’. Met die kaart in de hand moet Nieuwegein elk jaar 4,5 procent energie besparen en het aandeel duurzame energie moet jaarlijks 9 procent groeien. Zo moeten woningen aangepast worden om betere energielabels te krijgen, in ieder geval één wijk moet bij wijze van proef aardgasvrij gemaakt worden, en er komt een onderzoek naar een tweede windpark binnen of buiten Nieuwegein (naast de vijf windmolens van Eneco langs de A27 die er nu al staan).