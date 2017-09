Nieuwegein wil opnieuw met voetbalclubs praten over ongewenst fietspad na protestactie

Dat laat een woordvoerder van de gemeente Nieuwegein weten in reactie op de actie van de voetbalclubs afgelopen zaterdag. Die sloten met enkele tientallen leden het gloednieuwe fietspad enige tijd symbolisch af.

De gemeentewoordvoerder wijst erop dat de aanleg van het fietspad begin dit jaar onderdeel was van de vernieuwing van sportpark Parkhout Zandveld en de toekomstige inrichting van het sportpark, waarbij de voetbalverenigingen betrokken zijn geweest.

„De nieuwe inzichten van de voetbalverenigingen over het fietspad bespreken we met hen tijdens het eerstvolgende overleg tussen de gemeente en de verenigingen, later deze maand”, laat de woordvoerder weten.