Nieuwegein zoekt een nieuwe burgemeester en híer moet die persoon aan voldoen

Burgemees­ter Dijksma is ‘voorbereid’ op volgende wedstrijd Marokko: ‘Kleine groep heeft ander beeld bij feestvie­ren’

Getoeter, getrommel en een heleboel vuurwerk: het feest in Lombok was groot na de winst van Marokko op Spanje dinsdagavond. Later sloeg de blije sfeer om en moest de ME ingrijpen. Volgens burgemeester Sharon Dijksma is Utrecht zaterdag, bij de volgende wedstrijd van het Marokkaanse elftal, op alle mogelijkheden voorbereid.

15:30