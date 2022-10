Nieuwegeiner (40) die poogde twee vrouwen te verkrachten zwijgt over aantijgingen

De man zwijgt over de aantijgingen, nadat hij op 19 juni werd aangehouden. Hij verplaatste zich die zondagnacht tussen 5.00 en 7.30 uur lopend, fietsend en per taxi door Utrecht. Op het Ravelijnpad bij het Lunettense Beatrixpark en bij het gebouw van de Rabobank bij Utrecht Centraal belaagde hij twee vrouwen.

De één werd aan haar haren van haar fiets getrokken, waarna hij bovenop haar dook. De ander liep over straat toen zij werd aangevallen. In beide gevallen ging hij er vandoor toen omstanders begonnen te roepen. Bij één incident poogde hij volgens het slachtoffer haar keel dicht te knijpen, en zei hij dat ze moest stoppen met gillen. Bij de andere aanval dreigde hij dat hij een mes bij zich had.

Op camerabeelden is te zien dat nog twee vrouwen werden belaagd die nacht - op de Catharijnesingel en op een trap in de stationshal- maar zij hebben zich voor zover bekend niet bij de politie gemeld.

‘Het is geen zedenzaak’

Raadsman Van Gaalen poogde zijn cliënt geschorst te krijgen uit zijn voorlopig hechtenis, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Volgens de verdediging is er nergens bewijs dat de verdachte seksuele motieven had. De rechtbank zegt dat de camerabeelden wel degelijk aanwijzingen in die richting geven. Ook de openbaar aanklager zei dat er wat hem betreft geen enkele ruimte was voor een schorsing.