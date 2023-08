Nieuwegeiner (41) die twee Utrechtse vrouwen wilde verkrachten, vermoordde eerder zijn vriendin

verhaal achter icoon Nooit kou gevoeld, en toen stond Mijnals als een van de eerste spelers van kleur op een bevroren voetbal­veld

De eerste verdediger van kleur in ons land kwam in 1956 in Utrecht terecht. Humphrey Mijnals speelde bij SV Elinkwijk, werd geselecteerd voor het Nederlands Elftal en groeide uit tot een icoon in de voetballerij. In 2014 overleed hij, maar sportjournalist Danny van der Linden schreef de biografie Minna om zijn verhaal te vereeuwigen.