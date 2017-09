Nieuwegeiner bowlt met toppers van de wereld

Veel mensen zien bowling als een leuk uitje voor de familie of vrienden. Voor Nieuwegeiner Mark Jacobs is het topsport. Hij traint zo’n tien uur per week en is deze week geselecteerd voor het WK in Las Vegas.

Mark: ,,Ik denk dat je over iedere sport kunt discussiëren of het topsport is. Maar wanneer je in jouw sport meedoet aan wereldkampioenschappen, dan vind ik dat sowieso topsport.’’

Het is voor Mark de tweede keer dat hij deelneemt aan een WK. De vorige keer was in 2010, in München. Dit WK is een mixed WK, dat slechts één keer in de vier jaar plaatsvindt en daardoor ijzersterk bezet is. ,,De hele wereldtop is aanwezig.’’

Goodwill

In Zweden, Denemarken, de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Australië is bowling zo groot dat de toppers ‘full prof’ zijn, Mark heeft slechts een materiaalsponsor. En hij moet zelf 800 euro betalen om mee te kunnen naar het WK. ,,Ik heb zelfs nog geen privésponsor, het is pure goodwill.’’

Voor Nederland gaan zes mannen, zes vrouwen en twee begeleiders naar de Verenigde Staten. ,,De coaches hebben het team niet alleen op kwaliteit geselecteerd, maar ook zo dat we echt een groep zijn. We gaan ook goed met elkaar om wanneer we niet aan het trainen of spelen zijn.’’

Onder de deelnemers is nog een Nieuwegeinse deelnemer, Ghislaine van der Tol. Ook zij traint bij de Nieuwegeinse Bowling Vereniging en werd al eens Nederlands kampioen. En ook voor haar gaat met het spelen van een groot toernooi in de Verenigde Staten een droom in vervulling.

Volledig scherm Mark Jacobs Bowling © Nederlandse Bowling Federatie

Mark heeft zijn uitverkiezing vooral te danken aan zijn goede prestaties tijdens het EK in Brussel. Hij veroverde daar brons. 2016 was tot nog toe zijn beste jaar. ,,Dat ging echt nergens over, zo goed gooide ik." Ook dit jaar weet hij de tien pins prima te raken. Waar hij mondiaal staat, vind hij moeilijk te zeggen. ,,Na het eerste onderdeel tijdens het WK bepalen we onze doelstellingen pas."